Врач предупредил об опасности чистки ЖКТ после новогодних праздников

Новогодние каникулы часто сопровождаются чрезмерным употреблением жирной пищи, сладостей и алкоголя, что создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Многие пытаются компенсировать последствия пиршества, прибегая к методикам очищения желудка и кишечника. Терапевт и гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила, что такая практика абсолютно не имеет смысла и даже вредна.

Она подчеркнула, что организм сам способен справляться с последствиями пищевого стресса, если соблюдать разумные правила питания.

«Очищение» желудочно-кишечного тракта после новогодних застолий в традиционном его понимании не требуется. Это может быть даже опасно, ведь периоды голодания могут негативно повлиять на работу ЖКТ, не облегчая, а даже усугубляя симптомы. Использование продуктов или препаратов с «очищающим» действием может нарушить моторику ЖКТ и спровоцировать стойкие функциональные нарушения, — подчеркнула Тимощенко.

Гастроэнтеролог призвала отказаться от тяжелых блюд, сократить потребление колбас и переработанных мясных изделий, заменить алкоголь свежими овощами и фруктами. Особенно полезными будут овощи, богатые клетчаткой, обеспечивающей мягкое детоксикационное действие. Важную роль играет и достаточное питье чистой воды — около 30 миллилитров на каждый килограмм веса тела.

Таким образом, лучший способ поддержать свое здоровье после Нового года — постепенно возвращаться к сбалансированному рациону, регулярно питаться небольшими порциями и воздерживаться от экстремальных диет и чисток, сообщает Life.ru.

Темы правильного питания и оздоровления организма становятся все более популярными. В поисках эффективных способов люди исследуют просторы интернета, собирая порой очень противоречивые рекомендации, которые сбивают с толку. Заманчивые детокс-программы обещают легкость и очищение от шлаков, но на практике опустошают кошелек и наносят вам вред. Как не стать жертвой токсинов и сделать детокс образом жизни, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-нутрициолог, врач Дарья Тесленко.