Какие симптомы сигнализируют о паразитах в мозге

Поражение головного мозга паразитами встречается не так часто. Однако в большинстве случаев их не диагностируют, потому что неврологическую симптоматику редко связывают с гельминтами. Как понять, что в твоей голове поселились непрошеные гости, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

© Вечерняя Москва

По ее словам, головной мозг человека прочно защищен гематоэнцефалическим барьером, и в него с трудом могут проникнуть паразиты. Однако это зависит от иммунной системы и степени заражения организма гельминтами.

Часто в головном мозге встречаются личинки свиного цепня, потому что когда они попадают в желудок, желудочный сок освобождает их от защитной пленки, а кровоток переносит их в мозг, — рассказала доктор.

Также головной мозг может поразить токсоплазмоз — паразитарное заболевание, вызываемое внутриклеточным паразитом Toxoplasma gondii. В основном им заражаются хозяева домашних кошек, отметила врач.

Люди, которые содержат очень много кошек дома и не обрабатывают их от паразитов, могут заразиться от пушистых питомцев токсоплазмозом. И собаки могут быть переносчиком этих гельминтов, — предупредила Соломатина.

Также к источникам заражения паразитами относятся:

речная рыба;

домашний скот, особенно свиньи;

некачественная питьевая вода;

недостаточно термически обработанное мясо;

немытые руки;

грязные фрукты и овощи;

антисанитария.

Речная рыба кишит паразитами. Люди ездят на рыбалку, засаливают или вялят рыбу. Если сделать это некачественно, можно заразиться паразитами. Даже плохо прожаренный шашлык может стать причиной заражения, — предостерегла специалист.

Когда паразиты попадают в мозг, они вызывают реакцию иммунной системы. Начинается воспаление, образуется очаг, в котором скапливается жидкость, повышается внутричерепное давление. У человека начинают происходить неврологические нарушения.

В зависимости от того, какой отдел головного мозга будет поврежден паразитами, зависит симптоматика. Могут начаться проблемы со зрением, головные боли, приступы агрессии, перевозбуждение, аллергия. При перераспределении электрических импульсов может образоваться очаг, который провоцирует эпилептические припадки. Интересно, что они могут проявляться не привычным нам образом. Например, это может быть не потеря сознания, судороги и пена изо рта. Человек может стоять и разговаривать, а потом застыть и отключиться на некоторое время, — описала Соломатина.

При поражении головного мозга паразитами могут наблюдаться речевые нарушения, которые можно перепутать с ишемический инсультом, добавила доктор.

При подозрении на наличие паразитов нужно провести обследование. Некоторые люди могут годами ходить по врачам, лечить неврологические симптомы, но не знать правильный диагноз, подчеркнула эксперт.

При наличии неврологических симптомов неопределенного характера нужно обязательно сдать анализы на гельминтов. Анализ кала не будет являться информативным при наличии паразитов в головном мозге. Можно сдать кровь, сделать КТ, МРТ. Эти обследования помогут поставить верный диагноз, выявить очаг заражения в мозге, который иногда путают с опухолями, — заключила Соломатина.

Человеческий мозг может «съесть» микроскопическая амеба (naegleria fowleri). Попадая в мозг, она вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который почти в 100 процентах случаев приводит к летальному исходу. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что это за микроорганизм, насколько он опасен и есть ли шанс выжить в случае заражения.