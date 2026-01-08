Как без стресса вернуться к здоровому питанию после праздников?

После новогодних застолий многие бросаются в крайности — голодают, пьют детокс-соки и «чистят» организм. Но это только усиливает стресс и мешает телу восстановиться. Николай Миллер, нутрициолог и специалист по коррекции пищевого поведения с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился правильным подходом возвращения к здоровому рациону.

Первый принцип — отказ от крайностей. Резкое урезание калорий и жёсткие диеты замедляют метаболизм и почти гарантируют срыв. «Исследование 2017 года показало: 95% людей возвращают потерянный вес уже в течение года. Поэтому забудьте о голодовках и начните с малого — стабильность и регулярность», — отмечает эксперт.

Этап 1: мягкий старт (дни 1-3). Основная задача — восстановить водный баланс после избытка соли и алкоголя. Эксперт советует пить воду часто, небольшими порциями, можно с добавлением лимона или огурца. Важно не пропускать приёмы пищи, чтобы избежать скачков сахара. В рацион следует добавить клетчатку (овощи, цельнозерновые, бобовые) для нормализации пищеварения и выведения лишней жидкости.

Этап 2: стабилизация режима (дни 4-7). На этой стадии критически важен полноценный сон. Недосып повышает уровень гормона голода грелина и снижает уровень лептина, отвечающего за насыщение. Также стоит добавить лёгкую ежедневную активность (например, 20-30 минут ходьбы) и пробиотики (натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста) для поддержки микрофлоры кишечника.

Этап 3: возвращение к норме (дни 8-14). Постепенно следует выстраивать сбалансированный рацион с акцентом на белки (25-30%), полезные жиры (25-30%) и сложные углеводы (40-50%). Практика осознанного питания (еда без гаджетов, тщательное пережёвывание, остановка при 80% насыщения), по данным Гарвардского университета, помогает снизить риск переедания на 30%.

Специалист подчёркивает: не стоит винить себя за праздничные излишества. Цель — не мгновенное похудение, а плавное восстановление энергии и самочувствия. Обычно через 3-5 дней уходит лишняя вода, через две недели нормализуется пищеварение, а через месяц организм возвращается к привычной форме.