Как провести зимний отдых без травм

Новогодние каникулы для большинства россиян - это повод для зимних развлечений. Травматолог Алексей Надежкин напомнил, что при некоторых заболеваниях катание на лыжах и санках может быть опасно для здоровья.

© runews24.ru

При занятиях зимними видами спорта стоит помнить, что катание на лыжах и санках противопоказано при некоторых заболеваниях.

По словам травматолога, ортопеда Еманжелинской больницы Алексея Надежкина, осторожность нужно соблюдать тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, высокое артериальное давление или заболевания суставов, особенно коленных и тазобедренных.

«Занятия зимними видами спорта могут усугубить состояние здоровья», – предупреждает Алексей Надежкин.

Также лыжи могут навредить при артрозе, остеохондрозе и грыже. Людям с такими заболеваниями следует избегать резких движений, сильных ударов и длительных спусков.

При этом врач подчеркивает, осторожность необходимо соблюдать и тем, кто не имеет проблем со здоровьем.

Так, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузкам, необходимо сделать разминку, чтобы снизить вероятность травм. Трассу начинающим лыжникам стоит выбирать самую легкую. Важную роль также играет экипировка: одежда должна защищать от переохлаждения и влаги, сохранять тепло и обеспечивать свободу движений.