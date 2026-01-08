Как поддерживать иммунитет и энергию зимой

Зимний период — время, когда организм особенно уязвим к вирусным инфекциям, дефициту витаминов, снижению физической активности и нарушениям циркадных ритмов. Правильно составленное питание становится не только источником энергии, но и ключевым инструментом профилактики заболеваний. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в беседе с «Чемпионатом» дала четыре рекомендации, которые помогут чувствовать себя лучше.

Зимой организм требует больше энергии для поддержания терморегуляции, а иммунная система — больше «строительных блоков». Поэтому стоит увеличить потребление клетчатки и сложных углеводов: цельнозерновые крупы (овсяная крупа, гречка, бурый рис), бобовые, овощи. Они обеспечивают устойчивую энергию и питают кишечную микрофлору.

Второй совет — сделайте акцент на витамины A, C, D, E и цинк.

Источники и польза витаминов

Витамин A: морковь, тыква, сладкий перец, печень (говяжья или трески). Он поддерживает слизистые оболочки.

Витамин C: капуста (квашеная и свежая), цитрусовые, киви, шиповник. Он усиливает активность лейкоцитов.

Витамин D: жирная рыба (лосось, скумбрия), яичные желтки, обогащённые жирами продукты. При необходимости — принимайте витамины под контролем врача (1000–2000 МЕ/день).

Цинк: семена тыквы, говядина, орехи, бобовые. Он критичен для функции Т-клеток.

Пейте достаточно воды. Даже в холоде организм теряет влагу через дыхание и кожу. А недостаток воды снижает эффективность иммунных реакций. И заключительный совет — ограничьте простые сахара и фастфуд, они вызывают воспаление, подавляют фагоцитоз и провоцируют усталость.