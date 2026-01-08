Гастроэнтеролог предупредил об опасности магазинных соков

Промышленные соки не могут заменить свежевыжатые фруктово-ягодные напитки. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с «Чемпионатом».

© Чемпионат.com

По словам специалиста, свежевыжатые соки сохраняют витамины, ферменты, фитохимические соединения и клетчатку, если употребляются с мякотью. В то время как промышленные соки проходят термическую обработку, в ходе которой разрушаются витамин С и полифенолы.

«Промышленные соки часто содержат добавленный сахар — до 10-15 граммов на 100 мл, что эквивалентно 2–3 чайным ложкам», — пояснил Неронов.

Эксперт отметил, что такие соки лишены клетчатки, что приводит к быстрому всасыванию глюкозы, резким скачкам инсулина и повышению риска ожирения и инсулинорезистентности. Даже «100% соки» обычно представляют собой концентраты, восстановленные из сухого сока, что значительно снижает их биологическую ценность.