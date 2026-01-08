Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений

Соевое мясо богато высококачественным растительным белком с необходимыми аминокислотами, пищевыми волокнами и витаминами. Врачи рекомендуют употреблять его вегетарианцам и постящимся, однако важно помнить о суточной норме, чтобы не навредить организму. Подробнее – в материале Москвы 24.

Все зависит от дополнительного обогащения

Соевое мясо – это продукт, изготовленный из обезжиренной соевой муки. Он представляет собой концентрат соевого белка с волокнистой структурой. Продукт содержит высококачественный, сопоставимый с животным растительный белок с необходимыми аминокислотами, рассказала Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

"В нем содержатся пищевые волокна, необходимые для здорового пищеварения, витамины группы В, кроме В12, но им мясо обогащают некоторые производители, что делает именно его хорошей альтернативой животному".

Помимо этого, в составе есть минералы, кальций, магний, фосфор и железо. Для того, чтобы в организме усваивался последний элемент, врач посоветовала употреблять соевое мясо с продуктами, богатыми витамином С.

"Кроме того, в таком виде мяса в небольшом количестве содержатся углеводы и жиры. Их добавляют, чтобы сделать его более вкусным и похожим на натуральное. Сухое соевое мясо имеет достаточно высокую калорийность (250–300 килокалорий на 100 граммов). Однако она впоследствии снижается, поскольку продукт концентрированный, и после приготовления увеличивается в объеме в 2–3 раза", – отметила эксперт.

В итоге средняя калорийность без добавления жиров получается меньше, чем у некоторых видов животного мяса. Например, в говядине этот показатель достигает значений 250–300, в свинине – 350–400, в курице – 150–200, указала терапевт.

В целом, соевое мясо, обогащенное необходимыми витаминами, является полноценным источником белка и подходит для вегетарианских диет. В нем не содержится холестерин, что полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такой продукт за счет присутствия пищевых волокон улучшает перистальтику кишечника и служит пищей для полезных микроорганизмов, указала врач.

Еще такое мясо считается диетическим за счет низкого содержания жира (1%) и высокого содержания белка (52%), объяснила Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Его вполне могут употреблять и мужчины, и женщины, которые хотят контролировать вес. При этом в соевом мясе содержатся кальций, калий, фосфор и железо. 100 граммов мяса в день покрывает суточную норму многих минералов и микроэлементов".

Однако есть ряд ограничений: например, такой продукт нельзя есть сверх нормы. Для женщин – это по 100 граммов в день 3 раза в неделю, а для мужчин по 100 граммов до 7 раз в неделю, рассказала врач.

"Дело в том, что в соевых бобах, из которых изготавливают мясо, много растительных аналогов гормонов, так называемых фитоэстрогенов. Они влияют на функцию щитовидной железы и на репродуктивную функцию", – добавила она.

По словам Чернышовой, с осторожностью нужно есть соевое мясо людям с нарушениями работы щитовидки и с мочекаменной болезнью. Его нельзя употреблять подросткам, беременным и кормящим, а также тем, у кого есть аллергия на сою и компоненты мяса, добавила терапевт.

Как правильно приготовить

Соевое мясо нужно уметь правильно готовить, чтобы оно сохранило все свои полезные свойства – продукт нельзя просто варить. Правильный способ – замачивание в горячей воде с приправами с последующей готовкой привычными способами, рассказала Татьяна Залетова.

Терапевт рекомендовала тушить продукт с овощами с бульоном и различными соусами.

"Соевое мясо отлично впитывает любые вкусы, поэтому можно сделать из него гуляш, азиатские блюда и любые другие", – рассказала специалист.

При желании можно купить готовый к приготовлению продукт. В этом случае этап с замачиванием нужно пропустить. При этом стоит избегать длительного вываривания и обжаривания в большом количестве воды или масла, подытожила эксперт.