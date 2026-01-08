Врач рассказал о самом опасном способе выйти из похмелья

Самый опасный способ избавиться от похмелья — это бороть подобное подобным, то есть на утро выпить алкоголь, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что после застолья в печени возникает дефицит ферментов, обезвреживающих токсины, и организм остается без защиты. Этиловый спирт, может, и способен восстановить дефицит медиаторов в новых цепочках человеческого организма, однако он еще и дополнительно повреждает клетки тела, объяснил он. В итоге, по его словам, страдают сердечная мышца, печень, головной мозг, поджелудочная железа.

«Кроме того, после "тяжелого" вечера для переваривания вырабатывается большое количество ферментов поджелудочной железы, повышается давление в его протоках. И в определенный момент эти ферменты там могут активизироваться, что приводит к воспалению органа. А в дальнейшем оно может перерасти в некроз поджелудочной железы, так называемый "панкреонекроз", что ведет к сепсису, полиорганной недостаточности и смерти. Поэтому утром нужны не рулька или другое жирное, жареное острое мясо, шоколад или рассол, а максимально щадящая пища - куриный бульон, сухарики, нежирное отварное мясо», — разъяснил Умнов.

Он добавил, что продукты-гепатопротекторы для ускорения регенерации клеток печени — овощи, фрукты, зеленый чай. Также врач порекомендовал пить побольше воды — обычной или минеральной. Хорошо подойдут каши рисовая или овсяная, они обволакивает желудок и кишечник и способствует скорейшему выделению токсинов, заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали лучшие методы борьбы с похмельем. По словам врача, бороться нужно не с симптомами, а с самой причиной похмелья — интоксикацией. В первую очередь для этого необходимо заложить фундамент до употребления алкоголя, а именно плотно поесть за пару часов до мероприятия.