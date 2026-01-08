Эксперт объяснил, чем могут быть опасны БАДы

Некоторые биологически активные добавки (БАД) могут быть несовместимы с лекарственными препаратами, что приведет к отсутствию результата от лечения. Об этом сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

"Принимать БАДы без врача немного неправильно. Мы всегда хотим улучшить свое здоровье, иногда делаем это с благими целями, но приводит это к побочным результатам. Например, если мы принимаем различные препараты, может быть несовместимость БАДов. И это приведет к тому, что лечение окажется неэффективным, человек просто потеряет время. Он будет принимать и БАДы, и лечение, и может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда его организм будет просто работать неадекватно", - сказал он.

Эксперт пояснил, что людям, которые хотят заменить БАДами обычное лечение, нужно четко понимать, что биологически активные добавки не способны вылечить. Они лишь увеличивают количество питательных веществ в пище и покрывают их нехватку.