Гастроэнтеролог объяснил, как правильно выбирать минеральную воду

Минеральная вода может приносить пользу здоровью, однако её выбор должен зависеть от индивидуальных особенностей организма. Об этом в разговоре с «Чемпионатом» заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Специалист пояснил, что для ежедневного употребления безопасна только столовая минеральная вода с минерализацией менее 1 г/л. Она подходит всем, включая людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Лечебно-столовую воду с минерализацией 1-10 г/л, такую как «Боржоми» или «Ессентуки», следует употреблять курсами и только под наблюдением врача. Например, при гастрите с пониженной кислотностью может помочь вода с высоким содержанием бикарбонатов, а при запорах — с сульфатами.

«Лечебная минеральная вода с минерализацией более 10 г/л используется строго по показаниям и под контролем гастроэнтеролога», — подчеркнул Неронов.

Эксперт предупредил, что не стоит пить минеральную воду «по моде», поскольку она не «очищает организм», а при неконтролируемом приёме может нарушить электролитный баланс. Газированная вода противопоказана людям с гастритом с повышенной кислотностью, рефлюксом и метеоризмом.

Для регулярного употребления врач рекомендует выбирать негазированную столовую минеральную воду с минимальным содержанием солей и без добавок.