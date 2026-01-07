Врач назвал главные ошибки в хранении лекарств

Неправильное хранение лекарств, например, на кухне или в ванной комнате, может сделать их бесполезными и даже вредными, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Отдельное внимание стоит уделить правильному хранению лекарственных препаратов. В пожилом возрасте из-за забывчивости препараты нередко оставляют на столе, в ванной комнате или на кухне, где высокая температура, влажность и пар постепенно изменяют свойства медикаментов. Любые препараты могут стать бесполезными или даже вредными, если их хранить не в соответствии с инструкцией: повышенная влажность, жара или прямой солнечный свет способны разрушать действующие вещества», – говорит врач.

Также Ткачева подчеркнула, что важно утилизировать лекарства с истекшим сроком годности или изменившие цвет, запах, консистенцию, чего, по словам доктора, многие пожилые люди не делают.