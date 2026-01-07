Названы напитки, которые могут приводить к обезвоживанию

Укоренилось мнение, что любая жидкость утоляет жажду. Это заблуждение: некоторые напитки действуют как «скрытые дегидратанты» — они запускают в организме процессы, ведущие к чистой потере влаги. Среди них алкоголь, кофе и чай, сладкая газировка и пакетированные соки, кофеиновые стимуляторы (кофе, энергетики) и лечебно-столовые и лечебные минеральные воды, рассказал «Газете.Ru» терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

«Алкоголь – абсолютный лидер по обезвоживанию. Этанол блокирует выработку вазопрессина – гормона, удерживающего воду. Почки теряют способность концентрировать мочу и начинают работать в режиме экстренного сброса, выводя больше жидкости, чем поступило. Жажда после возлияний – крик организма о катастрофической нехватке влаги. Сладкую газировку и пакетированные соки можно поставить на второе место. Высокая концентрация сахара (10-12 г/100 мл) создает осмотическое давление в крови. Чтобы его снизить, организм вытягивает воду из клеток и межклеточного пространства. Выпивая бутылку лимонада, вы провоцируете чистую потерю влаги, так как на метаболизм сахара нужно больше жидкости, чем содержится в напитке. Искусственные добавки усугубляют нагрузку», – объяснил доктор.

Кофеиновые стимуляторы (кофе, энергетики) обладают умеренным диуретическим эффектом. Для привычного потребителя он сглажен, но при употреблении больших доз он заставляет почки активнее выводить воду. Особенно рискованно употреблять такие напитки в жару или при физических нагрузках, когда естественная потеря влаги и так высока.

«Лечебно-столовые и лечебные минеральные воды тоже не восполняют водный баланс. Высокая концентрация минералов создает избыточную нагрузку на почки, вынуждая их выводить излишки солей, а вместе с ними – и ценную воду. Для ежедневного питья подходит только столовая вода с низкой минерализацией», – заметил доктор.

По его словам, стратегия разумной гидратации – питье чистой воды. Это может быть некрепкий травяной чай или вода с долькой лимона или огурца.