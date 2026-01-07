Почему для здоровья зимой лучше гулять, а не бегать

Спокойная ходьба оказалась полезнее бега и интенсивных тренировок для укрепления иммунитета в холодное время года. Советами о том, как правильно гулять зимой с максимальной пользой для здоровья, в беседе с «Чемпионатом» поделилась врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Специалист пояснила, что для поддержания иммунной системы достаточно обычной ходьбы. Исследования показывают, что умеренная активность со скоростью 4–5 км/ч и пульсом 100–120 ударов в минуту — оптимальна для иммунной системы. При этом интенсивные нагрузки, такие как бег или быстрая ходьба в гору, напротив, могут временно ослабить иммунитет, создавая так называемое «окно открытой иммунной системы».

«Не нужно «выкладываться» — цель прогулки поддержать циркуляцию, дыхание и кровоснабжение слизистых», — отметила Бурнацкая.

Врач рекомендует придерживаться нескольких правил для максимального эффекта. Во-первых, ходьба должна быть постоянной, а не прерывистой. Во-вторых, полезно включать дыхательную гимнастику: медленный вдох носом и длительный (2–3 секунды) выдох ртом. Это тренирует бронхи и снижает риск инфекций.

Даже 30 минут такой спокойной прогулки на морозе, по словам терапевта, способны увеличить активность натуральных киллеров (NK-клеток) — важного компонента иммунной системы — на 15–20% в течение нескольких часов после завершения прогулки.