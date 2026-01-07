Нужно ли пить больше воды, чтобы похудеть

Вода может помочь быстрее похудеть: чем больше жидкости человек пьет, тем эффективнее организм справляется с различными задачами, в том числе со сжиганием жира. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Во-первых, вода способствует расщеплению жиров. При обезвоживании этот процесс замедляется. Во-вторых, достаточное потребление жидкости ускоряет обмен веществ. В одном исследовании было показано: употребление 2 литров воды в день увеличивает расход энергии примерно на 100 ккал. В-третьих, вода может снижать размер порции, которую вы съедите: люди, выпивающие два стакана воды непосредственно перед едой, съедают примерно на 22% меньше, чем те, кто не пьет воду перед едой. Наконец, иногда мы путаем жажду с голодом, регулярное употребление воды поможет избежать этого», – объяснила Атаманова.

Кроме того, вода не содержит калорий, и если пить ее вместо соков, газировок, то можно значительно снизить количество потребляемых калорий за день. При этом важно пить именно воду, а не кофе или чай.

Часто горячий чай или кофе, даже если они без молока и сахара, могут стимулировать человека съесть больше. Ведь привычка пить чай с чем-то сладким формировалась годами, и избавиться от нее крайне трудно.