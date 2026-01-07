Кто чаще всего рискует заразиться мышиной лихорадкой

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, известная как мышиная, — коварное заболевание, часто протекающее практически бессимптомно. Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Абзацем» предупредила, что единственным явным признаком может быть высокая температура, что затрудняет своевременную диагностику.

Заболевание передаётся через контакт с загрязнёнными продуктами или вещами, на которые попали моча или помёт грызунов. Наиболее эндемичными регионами, по словам специалиста, являются территории Сибири, в то время как московский регион отличается низкой распространённостью инфекции.

«В зоне риска в большей степени деревенские жители, потому что у них вероятность контакта с мышами выше», — отметила Мескина.

Она также уточнила, что наиболее уязвимы перед тяжёлым течением болезни люди старшего возраста. Дети, согласно статистике, болеют реже и переносят лихорадку легче.

Основной удар при заболевании приходится на почки. В тяжёлых случаях, при развитии почечной недостаточности, пациентам может потребоваться заместительная терапия и диализ. После перенесённой инфекции у некоторых пациентов сохраняются болезненные ощущения, а у людей с хроническими заболеваниями существует риск их обострения.