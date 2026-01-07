Эксперт рассказал, как восстановиться после активного дня

Важно добиться синхронизации физиологических и нейрохимических процессов. Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», как восстановиться после напряжённого дня. Эксперт посоветовала попробовать несколько эффективных техник.

Дыхание 4-7-8 (вдох на 4, задержка на 7, выдох на 8) активирует парасимпатическую нервную систему, снижая кортизол. Спокойная вечерняя прогулка продолжительностью 20–30 минут, в полутени, без гаджетов, с фокусом на звуки природы и ощущения стоп стимулирует вагусный тонус. Горячая ванна (37–39°C) за 15–20 минут повышает температуру тела, а последующее охлаждение запускает терморегуляторный сонный импульс. Также можно попробовать ароматерапию с лавандой.

«Для восстановления энергии оптимальна комбинация: 10 мин дыхательных упражнений + 15 мин мягкой йоги — это снижает мышечный тонус и улучшает микроциркуляцию. Ужин должен быть лёгким, с преобладанием триптофана (курица, индейка, тыква) и магния (зелень, орехи), без сахара и алкоголя — иначе нарушается синтез мелатонина. Вечерний спорт выше умеренной интенсивности повышает кортизол и адреналин, задерживая засыпание, — лучше заменить на растяжку», — сказала эксперт.

Гаджеты подавляют выработку мелатонина синим светом — от них стоит отказаться за 60–90 минут до сна. Стресс требует не просто отдыха, а глубокой регуляции нервной системы — поверхностные методы (просмотр сериалов) лишь маскируют напряжение.