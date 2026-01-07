Как заваривать чай и травяные напитки, чтобы укрепить здоровье

Исследователь славянской культуры, травник Илья Кио рассказал «Вечерней Москве», как чайные сборы влияют на наш организм.

Чтобы взбодриться, по утрам пейте лимонник, женьшень, родиолу розовую. Хорошо выспаться вам помогут мята, мелисса, ромашка и чабрец. Есть и ароматные травы, например душица или донник, — они успокоят. К растениям, которые борются с простудой, относятся шиповник (он богат витаминами и аминокислотами), брусника, мать-и-мачеха, тысячелистник (только добавлять его надо совсем чуть-чуть, иначе напиток будет горький), кора дуба.

Если хотите собрать травяной сбор сами, то делайте это в теплое время года. Собираются растения в ясную погоду в бумажный пакет и деревянную корзину. Если у вас есть дача, сушите травы на чердаке. В квартире можно убрать растения в шкаф или в комнату, куда не попадают прямые солнечные лучи (солнце может выжечь все полезные свойства, и вы получите солому). А еще не надо сушить травы на балконе — там может быть влажно, а еще много пыли. На пользу это не пойдет.

А что делать, если травяной сбор собрать хочется зимой, а возможности сделать это нет? Тут все просто. Вырастите травы у себя дома. Это получится с такими растениями, как мята, чабрец, мелисса, шалфей, зверобой. Еще один вариант — можно купить готовый травяной сбор в аптеках, там часто бывают неплохие варианты. Аналогично можно найти чаи у травников на ярмарках. Могу отметить, что лучше не брать чайные сборы в сетевых магазинах.

А как определить хорошее сырье? У листьев чая должен быть естественный цвет, а цветочные бутоны должны быть яркими. И обратите внимание на запах. Главное, чтобы он не оказался химическим, иначе есть риск, что вы будете пить ароматизаторы.

А еще я не рекомендую пить чай из пакетиков. Если вскрыть их, вы обнаружить просто чайную пыль. И это — плохое и вредное сырье.

Подарит бодрости заряд

Пуэр — чай, который пришел к нам из Поднебесной. Такой напиток благодаря высокому содержанию кофеина в сочетании с аминокислотой теанином сможет разбудить организм перед работой или учебой. Пить пуэр стоит методом проливов: в небольшой чайничек положите заварку, после разлейте ее по чашкам, а потом повторите всю процедуру до семи раз. Этот китайский чай, в отличие от привычных нам, пьется не литрами, а дозированно.

Сердце скажет спасибо

Горячий напиток из растения иван-чай хорошо влияет на пищеварение и сердечно-сосудистую систему. А в магазинах здорового питания можно найти готовую смесь — иван-чай и облепиха. Высыпьте ее в заварник, залейте горячей водой и пейте как обычный чай. Кстати, иван-чай можно заваривать повторно, его свойства не исчезают после первого пролива.

А витаминов-то сколько

Чай с шиповником — настоящий рекордсмен по количеству витамина С. Поэтому его так рекомендуют пить при простуде. Наиболее полезным считается настой шиповника, его можно сделать в термосе. Положите в емкость пять столовых ложек шиповника, залейте все кипятком, дайте постоять ночь, а затем процедите. В уже остывший напиток можно добавить меда по вкусу.

Китай на прилавке

Улун — еще один вид китайского чая. Он занимает промежуточное место между зеленым и красным. А в процессе ферментации напиток приобретает насыщенный вкус. Кстати, улун, так же как и пуэр, можно заваривать несколько раз, кроме того, он ускоряет метаболизм. А еще улун, в отличие от пуэра, проще найти на полках магазинов. Только при выборе этого чая обращайте внимание на запах. Он не должен быть чересчур ярким, это признак добавления ароматизаторов.

Спать буду как младенец

Мятный чай — отличный и натуральный способ подготовить организм ко сну. Возьмите несколько свежих или засушенных листьев мяты, залейте их теплой водой и дайте настояться 5–10 минут. Кстати, листья мяты можно добавлять и к обычному черному листовому чаю. А если к смеси вы добавите дольку лимона, имбирь или облепиху, то получите настоящий витаминный бум.

Стресс, уходи прочь

Чай с чабрецом очень полезен. Он успокаивает нервы, укрепляет иммунитет и снимает симптомы простуды. Заварите в чашке засушенную веточку растения, дайте настояться в течение 10 минут и наслаждайтесь напитком.

Необычный цвет

Каркаде — настой из сушеных чашек цветков гибискуса, или суданской розы. Напиток нормализует уровень сахара в крови, улучшает пищеварение, укрепляет стенки сосудов. Для приготовления напитка залейте цветки гибискуса горячей водой и дайте им настояться несколько минут.

Самые роскошные сорта

Чай Да Хун Пао («Большой красный халат»)

Чай с 400-летней историей. Его собирают раз в год всего с шести кустов, получая около 500 граммов. Вкус напитка, как уверяют эксперты, уникален — ощущаются нотки вина, экзотических фруктов и ванили. Из-за своей редкости чай продается только на аукционах. Однажды лот ушел с молотка более чем за 54,6 миллиона рублей (700 тысяч долларов)!

Золотые чайные почки

Элитный чай, который производят в засекреченном месте в Китае. Для него собирают верхние почки, которые затем особым образом прогревают и добавляют в смесь частицы сусального золота. Считается, что это усиливает пользу напитка. Сам чай поступает в продажу исключительно в Сингапуре и в официальном интернет-магазине. Его цена составляет больше 73 тысяч рублей за 50 граммов.

Инь Чжэнь («Серебряные иглы»)

Это элитный белый чай, символ утонченной простоты. Его собирают всего несколько дней ранней весной, до раскрытия почек. Для производства одного килограмма требуется более 50 000 почек, собранных вручную на рассвете. Стоимость такого чая составляет 117 000 рублей за килограмм или 1,5 тысячи долларов.

Засушиваем фрукты

Купите несколько апельсинов среднего размера. Идеально будут подходить плотные, с неповрежденной кожурой.

Помойте плоды и нарежьте их тонкими дольками (по 3–5 миллиметров). Уберите косточки, промокните влагу и разложите дольки на застеленный бумагой для выпечки противень так, чтобы они не касались друг друга.

Разогрейте духовку. Температуры должны быть низкими. Разместите противень на средний уровень духовки и начните сушку. Она займет от 2 до 6 часов в зависимости от толщины долек. Главное тут — удалить из фруктов влагу, а не запечь их. Для равномерной сушки переворачивайте дольки каждые 1,5–2 часа.

Когда апельсины станут жесткими на ощупь, они готовы. Но они не должны быть липкими и влажными. Вытащите дольки, дайте им полностью остыть.

Такой же метод подходит для сушки груш, яблок, лимона и даже ягод, например клюквы или малины.

Добавьте фрукты в заварочный чайник, дайте им настояться пять-семь минут и можете наслаждаться натуральным ароматным чаем.

Габа — один из самых уникальных и интересных видов чая. Он становится все более популярным благодаря множеству полезных свойств. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, в чем заключается уникальность чая Габа.