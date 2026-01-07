Почему зимой необходимо увеличить потребление белка

Рацион зависит не только от возраста и образа жизни. Он также должен меняться из сезона в сезон. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», что белок — один из ключевых компонентов зимнего рациона.

Белок — строительный материал для антител, лейкоцитов, интерферонов. Он также важен для поддержки мышечной массы, особенно при снижении активности. Белок улучшает термогенез: переваривание белка требует больше энергии и, как следствие, организм «нагревается» естественным образом. А это важно в холодное время года.

Рекомендуемая норма белка:

дети: 1,0–1,5 г/кг, в зависимости от возраста;

взрослые: 0,8–1,2 г/кг массы тела, при малоподвижном образе жизни — 1,0 г/кг;

пожилые: 1,2–1,5 г/кг — для профилактики саркопении.

Лучшие источники животного белка — курица, индейка, рыба, яйца, творог, кефир. Большое количество растительного белка можно найти в чечевице, горохе, нуте, сое и орехах. Распределите эти продукты равномерно по приёмам пищи, это повышает усвоение и синтез белка в организме.