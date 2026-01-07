Какая доза водки считается безопасной

Негативное влияние спирта на органы и системы человека напрямую зависит от объема потребляемого алкоголя, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что при дозе спирта до 120 миллиграммов организм способен полностью метаболизировать его посредством печеночных ферментов. Однако превышение данной дозы приводит к нарушению барьерной функции печени, проникновению спирта в системный кровоток и его накоплению в тканях органов, добавил он. Это приводит к дистрофии миокарда, гипертензивным состояниям и аритмии, добавил он.

«Спирт оказывает деструктивное воздействие на гастроинтестинальный тракт, вызывая химические ожоги слизистой оболочки и развитие язвенной болезни и онкологию. Со стороны поджелудочной железы растет риск панкреонекроза с последующей дисфункцией выработки инсулина и панкреатических ферментов. Это становится причиной инсулинозависимого сахарного диабета второго типа и нарушения процессов пищеварения, приводя к кахексии», — рассказал Умнов.

Хирург предупредил, что спирт также оказывает нейротоксическое воздействие, влияя на когнитивные функции и вызывая деградацию личности. Хроническое употребление водки приводит к снижению интеллектуальных способностей и утрате критического мышления, подчеркнул он.

