Кому категорически нельзя есть рамен

Исследование показало, что мужчины старше 40 лет, которые три раза в неделю и более питаются раменом, имеют повышенный риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликовал Journal of Nutrition, Health and Aging. Выяснилось, что поклонники этого блюда часто страдают от лишнего веса, диабета или гипертонии, а их сердечно-сосудистая система сталкивается с высокой нагрузкой. Что такое рамен и правда ли он может быть вредным, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

© Вечерняя Москва

Что такое рамен

Рамен — это суп, основным компонентом которого является пшеничная лапша. У него есть множество вариаций приготовления: суп может быть густым или легким: в зависимости от использованного бульона, в него могут добавить мясо, овощи, яйца.

Рамен, который стал популярным фастфудом, можно отведать не только в свежем виде, но и как лапшу быстрого приготовления — «мгновенный рамен».

Исследование

В исследовании, которое проводилось в японской префектуре Ямагата, приняли участие более 6,7 тысячи человек. Их разделили на четыре группы по частоте употребления рамена: менее одного раза в месяц; один–три раза в месяц; один–два раза в неделю; три раза и более в неделю. За испытуемыми наблюдали свыше четырех лет, в том числе отслеживая случаи смерти.

Выяснилось, что среди участников исследования самый низкий риск смертности был у тех, кто ел это блюдо один или два раза в неделю. У тех, кто употреблял его три или более раз в неделю, риск смерти был более чем в два раза выше. Кроме того, для фанатов рамена, которые также постоянно пили алкоголь, этот риск повышался в 2,7 раза. В группе любителей этого блюда, которые выпивали весь бульон, был зафиксирован наибольший рост смертности.

Ученые предположили, что такие результаты могут быть связаны с высоким содержанием в лапше и бульоне соли и жиров, которые повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. При этом они отметили, что исследование носит исключительно наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь.

Непрямые статистические связи

Гинзбург обратил внимание, что сами по себе макаронные изделия можно назвать неплохим продуктом, особенно если варить их до состояния аль денте. Их можно есть с овощами, чтобы получить пользу для организма, снижая гликемический индекс.

Когда говорят о лапше быстрого приготовления, многие думают, что это то же самое. Но это не так. Это совсем другой продукт, который содержит порядка 30 процентов жира, богатого трансжирами, — объяснил диетолог.

По словам собеседника «ВМ», употребление такого продукта влияет на сердечно-сосудистую систему через соли, жиры и углеводы с довольно высоким гликемическим индексом.

Может быть и статистическая связь: люди, которые едят фастфуд и лапшу быстрого приготовления, как правило, меньше заботятся о своем здоровье и не следят за весом, давлением. В результате мы имеем негативные последствия для здоровья: возрастные болезни, ожирение, гипертония, сахарный диабет, — перечислил Гинзбург.

Он отметил, что от лапши быстрого приготовления и рамена с соленым бульоном желательно воздерживаться тем, у кого уже есть заболевания, вызываемые частым употреблением рамена.

Им бы я вообще не советовал такое есть. Только в самых крайних случаях: когда нет возможности съесть что-то другое. Если уж такая ситуация и настала, то допустимо съесть не более порции рамена или лапши быстрого приготовления в неделю, — подчеркнул диетолог.

Россияне в среднем за сутки употребляют вдвое больше соли, чем предписано Всемирной организацией здравоохранения, хотя ее избыток снижает продолжительность жизни. Чем опасен переизбыток соли в организме, «Вечерняя Москва» узнала у гастроэнтеролога и нутрициолога, ассистента кафедры НГМУ Варвары Веретюк.