Новогодние обещания чаще всего включают желание больше двигаться — и, как уверяют эксперты, для этого не нужны изнурительные тренировки. Главное — просто начать и выбрать то, что действительно нравится. Об этом сообщает University of Alberta.

«Каждый шаг имеет значение. Самое важное — встать и заняться тем, что вам по-настоящему нравится, потому что именно это вы будете продолжать делать», — отметил профессор факультета кинезиологии, спорта и рекреации Джон Спенс.

По его словам, физическая активность не обязательно должна быть строго запланированной тренировкой. Это может быть ходьба как способ передвижения, игры с детьми, прогулки с друзьями или любые другие занятия, которые приносят удовольствие.

Актуальность этой темы подчеркивает отчет ParticipACTION за 2025 год — самое масштабное исследование физической активности взрослых в Канаде. Согласно данным, малоподвижный образ жизни обходится стране в 3,9 млрд долларов ежегодно из-за предотвратимых расходов на здравоохранение. При этом даже увеличение уровня активности всего на 15% могло бы сэкономить почти 1 млрд долларов в год за счет снижения числа хронических заболеваний.

«Мы знаем, что физическая неактивность связана с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом второго типа и проблемами психического здоровья, включая деменцию и депрессию», — подчеркнул Спенс.

Польза движения выходит за рамки индивидуального здоровья. Более активные люди чаще бывают вне дома, общаются с соседями и чувствуют большую вовлеченность в жизнь сообщества.

Отчет также показывает, где именно канадцам не хватает движения. Лишь 32% взрослых проходят не менее 7500 шагов в день. Эксперты советуют добавить хотя бы 500 шагов — это всего около пяти минут ходьбы.

Еще одна проблема — недостаток силовых и балансирующих упражнений. Только 35% взрослых выполняют силовые тренировки дважды в неделю, а среди людей старше 65 лет лишь 31% делают упражнения для поддержания равновесия. Между тем именно сила и баланс снижают риск падений и помогают поддерживать нормальный обмен веществ.

Наконец, отчет обращает внимание на нехватку волонтеров в сфере спорта и рекреации: сейчас их лишь 45% от необходимого числа. Участие в организации местных спортивных мероприятий или судействе, по словам Спенса, — это одновременно вклад в сообщество и дополнительная физическая активность.

Главный вывод экспертов прост: движение не обязано быть сложным. Даже небольшие изменения в повседневной жизни — лишняя прогулка, активный досуг или участие в жизни сообщества — дают ощутимую пользу как отдельным людям, так и обществу в целом.