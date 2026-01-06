Диетолог рассказал об уникальной пользе чая Габа

Габа — один из самых уникальных и интересных видов чая. Он становится все более популярным благодаря множеству полезных свойств. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, в чем заключается уникальность чая Габа.

© Вечерняя Москва

По словам специалиста, в чае Габа содержится такое вещество, как гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Ее часто применяют при лечении эпилепсии, когда у человека неконтролируемо возбуждаются некоторые зоны головного мозга. ГАМК предотвращает развитие эпилептического припадка. Это вещество оказывает двойное действие на организм:

с одной стороны, блокирует разные информационные потоки, которые не нужны головному мозгу в данный момент времени, то есть оказывает тормозящее действие на нервную систему;

с другой — включает нужные реакции, чтобы сосредоточиться на одной конкретной деятельности и не отвлекаться на раздражающие внешние факторы.

«Чай Габа отлично работает в ситуациях, когда человек не может сдержать свои реакции, например, гнев, тревогу и агрессию. Он полезен людям после инсульта, у которых появляется бессонница, невозможность высказать свою мысль, спутанность сознания. ГАМК помогает упорядочить мысли, увеличивает концентрацию внимания», — рассказала диетолог.

Кроме того, гамма-аминомасляная кислота является топливом для митохондрий — энергетических субстратов клеток. Из них выделяется энергия при участии ГАМК, отметила врач.

«Однако гамма-аминомасляная кислота плохо усваивается организмом и тяжело проходит через гематоэнцефалический барьер. Но бактерии в кишечнике человека помогают ее усвоению, и через блуждающий нерв в головной мозг поступает сигнал, который тормозит нервную систему и предотвращает ее излишнюю активность», — объяснила Соломатина.

ГАМК может даже предотвратить психозы, которые развиваются на нервной почве, например, при отмене наркотических средств и алкоголя. Поэтому чай Габа полезно пить при абстинентном синдроме.

«Когда в кровь поступает ГАМК из чая Габа, у человека усиливаются самоконтроль и тормозные эффекты», — подчеркнула врач.

По ее мнению, этот чай становится популярным, потому что люди в современном мире все чаще испытывают нервное напряжение, неврозы, бесконечные стрессы, недосыпы, а Габа помогает быстро успокоиться.

«Габа является истинным ноотропом — веществом, которое поддерживает и питает нейроны головного мозга. Однако важно понимать, что этот чай не является допингом и не «подстегивает» искусственно нервную систему, как, например, энергетики. Габа восстанавливает нервные клетки, подкармливая их и давая им энергию. При этом он не обладает выраженным седативным эффектом. Поэтому этот чай очень полезен для организма, у него нет побочных эффектов. Его можно пить даже гиперактивным детям с синдромом дефицита внимания (СДВГ), которые не могут сконцентрироваться на учебе», — добавила собеседница «ВМ».

Однако чай Габа не нужно пить детям до года, а беременным женщинам нужно проконсультироваться с лечащим врачом, предупредила специалист.

«Этот чай нужно пить в объеме одного или двух стаканов в день», — уточнила доктор.

Ранее Елена Соломатина рассказала «ВМ» о чудодейственных свойствах чая каркаде. По ее словам, этот напиток прежде всего богат витамином С, который защищает от разрушения флавоноиды и антоцианы. Также в нем содержится большое количество антиоксидантов, как в чернике и голубике, которые благоприятно воздействуют на сосуды.