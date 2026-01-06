Врач рассказал, сколько нужно гулять зимой, чтобы не заболеть

Регулярные прогулки зимой помогают укрепить иммунитет. Как рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая, люди, регулярно гуляющие зимой, болеют ОРВИ на 30–50% реже, чем те, кто не гуляет или делает это не регулярно.

«Зимние прогулки активно стимулируют иммунную систему. Пребывание на свежем воздухе при низких температурах увеличивает число и активность естественных киллеров (NK-клеток), повышает уровень витамина D, активирует термогенез, который требует энергии и усиливает обменные процессы, а также снижает уровень кортизола, уменьшая стресс. Люди, регулярно гуляющие зимой, болеют ОРВИ на 30–50% реже. Кроме того, прогулки в дневное время помогают синхронизировать циркадные ритмы, что положительно сказывается на иммунной функции», – объяснила доктор.

По ее словам, оптимальная продолжительность прогулки составляет 30–60 минут в день.

«Минимум 20–30 минут достаточно для стимуляции иммунной активности и улучшения настроения, 30–45 минут обеспечивают легкую физическую нагрузку, прогулки до 60 минут целесообразны при хорошем самочувствии. В экстремальных условиях (–25 °C и ниже с ветром) прогулки должны быть короче 20–30 минут без перерыва. Разделение прогулки на два подхода по 20–30 минут утром и вечером полезно для поддержания ритма иммунной системы», – рассказала доктор.

При организации прогулок важно соблюдать температурный баланс: не переохлаждаться, но и не перегреваться. Оптимальный диапазон — от –5 °C до –15 °C, при –20 °C и ниже — ограничение до 20–30 минут.