Может ли гонконгский грипп привести к потере слуха

Правда ли, что после гонконгского гриппа (H3N2) можно оглохнуть? Как рассказал в беседе с aif.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, потеря слуха действительно может быть одним из осложнений после перенесённого заболевания, хотя встречается не так часто.

Специалист пояснил, что есть два основных механизма развития этого осложнения. Первый и более частый — отит или тубоотит, когда вирус вызывает воспаление и отёк в среднем ухе или евстахиевой трубе. При своевременном и правильном лечении слух в таком случае полностью восстанавливается.

Второй, более редкий и серьёзный сценарий — неврит слухового нерва. Повреждение нерва вирусом или воспалительным процессом может привести к неполному восстановлению слуха.

При этом Поздняков подчеркнул, что для гриппа гораздо более типичны и опасны другие осложнения: вирусная пневмония, поражение сердца и нервной системы (менингит, энцефалит), а также вторичные бактериальные инфекции, такие как бронхит или синусит. Также после болезни часто развивается астенический синдром — состояние общего истощения, которое проявляется усталостью, слабостью и так называемым «туманом в голове».