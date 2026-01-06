Стоматолог объяснил пользу жвачки

Пик моды на жевательную резинку прошел. Тем не менее использовать ее в качестве гигиенического средства, более того, способа снизить риск возникновения кариеса — можно и нужно. Об этом рассказала заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Минздрава России, кандидат медицинских наук Ольга Гусева.

© Freepik

Так все-таки жевательная резинка полезна для зубов или не несет никакой пользы?

Сегодня жевательные резинки совершенно официально считаются средством гигиенического ухода за ротовой полостью. Современные рецептуры жевательных резинок не содержат сахара, но в них есть ксилит, что позволяет не только механически очищать зубы, но и добавляет специализированные противокариозные свойства.

Чем полезен ксилит?

Ксилит — вещество с доказанной противокариозной эффективностью. Кариес зубов вызывается кариесогенными микроорганизмами. Для того чтобы он начал развиваться, микроорганизмы должны прикрепиться (адгезироваться) на поверхности зуба.

Основной механизм действия ксилита — антибактериальный, обусловлен он подавлением адгезии (прилипания) микроорганизмов к поверхности зуба.

Какие еще есть положительные свойства у жвачки?

Слюна, выработка которой значительно усиливается при жевании резинки, снижает кислотную составляющую. Выработка слюны также важна для устранения неприятного запаха изо рта (профессиональный термин — галитоз).

При сухости рта количество бактерий, вырабатывающих газ — сероводород (он и является источником неприятного запаха), резко увеличивается. К тому же ароматические композиции, добавленные в жевательную резинку, тоже могут маскировать неприятный запах изо рта.