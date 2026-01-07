Терапевт перечислил топ-7 зимних продуктов для укрепления иммунитета

Терапевт назвала топ-7 зимних продуктов для укрепления иммунитета

С наступлением холодов вопрос укрепления иммунитета становится как никогда актуальным. Светлана Бурнацкая, врач-терапевт и профпатолог клиники «Медицина», в беседе с «Чемпионатом» рассказала, какие зимние продукты наиболее эффективно помогают организму противостоять вирусам и почему.

По словам эксперта, ключевую роль играют продукты, богатые антиоксидантами, полифенолами, витаминами и биологически активными веществами. Врач выделила семь основных групп.

  1. Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны) служат основным источником витамина С, который повышает миграцию лейкоцитов и синтез интерферонов.
  2. Квашеная капуста, кефир, йогурт с живыми культурами работают как пробиотики, регулируя микробиом кишечника, где локализовано 70–80% иммунитета.
  3. Чеснок и лук содержат аллицин и флавоноиды, обладающие доказанным противовирусным и антибактериальным действием.
  4. Тёмные ягоды (брусника, клюква, черника), даже в замороженном виде, богаты антоцианами, которые снижают уровень воспаления в организме.
  5. Орехи (грецкие, миндаль) — это источник витамина Е и цинка, ключевых микроэлементов для работы Т-лимфоцитов.
  6. Грибы (шампиньоны, рейши, шиитаке) содержат бета-глюканы, стимулирующие активность макрофагов и естественных киллеров — клеток-защитников.
  7. Тёмная зелень (шпинат, капуста кале) богата фолиевой кислотой, железом и витамином А.

«Важно понимать, что эти продукты не «уничтожают» вирусы напрямую, — пояснила Светлана Бурнацкая. — Но они оптимизируют иммунный ответ: снижают хроническое воспаление, поддерживают целостность слизистых барьеров и улучшают клеточную сигнализацию, что в целом делает организм более устойчивым к инфекциям».