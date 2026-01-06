С чем нельзя есть яйца

Как на самом деле употребление яиц влияет на уровень холестерина и сахара в крови, рассказал гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

© Freepik

«У 70% людей пищевой холестерин не влияет практически на этот показатель в крови. Современные исследования показывают, что у большинства людей насыщенные жиры и трансжиры из тех продуктов, которые мы съедаем вместе с яйцом, больше влияют на уровень плохого холестерина, чем сами яйца», — объяснил специалист.

Например, сочетание бекона, колбасы, сливочного масла, хлеба с яйцом в "английском" завтраке. По словам врача, для многих в таком приеме пищи самым безопасным будет как раз холестерин из яиц.

Однако, как подчеркнул врач, порядка 30% людей "сильно реагируют на пищевой холестерин".

«И вот у них этот уровень холестерина взлетает. К счастью, это можно проверить», — уточнил врач.

Сергей Вялов также добавил, что яйца — один из лучших источников холина.

«То, чего катастрофически не хватает в современном питании. Холин крайне важен для здоровья мозга. Важен он и для печени, так как предотвращает развитие жирового гепатоза», — отметил врач в своем блоге на YouTube.

Кроме того, есть противоречивые данные, связанные с употреблением яиц и сахарным диабетом. Частое употребление яиц (два в день) связано с более высоким риском развития заболевания. Однако другие работы свидетельствуют, что если есть яйца на низкоуглеводной диете, то они, наоборот, способствуют снижению сахара.

«Поэтому важно не сколько яиц съел человек, а сколько вместе с ними было углеводов и сладостей», — добавил врач, отметив, что для большинства здоровых людей 1-2 яйца в день безопасны, если они являются частью рациона, где мало насыщенных жиров и простых углеводов.

Например, белый хлеб со сливочным маслом и яйцом — вредное сочетание. Тогда как яйца с овощами — здоровый прием пищи, привел пример врач.