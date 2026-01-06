Определены главные риски мужского бесплодия

Мужчины должны регулярно проходить репродуктивную диспансеризацию из-за целого ряда факторов развития бесплодия, включая вредную пищу, походы в баню и подогрев сидений в автомобилях. Об этом ТАСС заявила врач-педиатр, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Комментируя поручение президента РФ о мерах по формированию вовлеченного отцовства и ведению мужчинами здорового образа жизни, Буцкая в частности отметила важность репродуктивной диспансеризации для мужчин, в том числе для тех, у которых уже есть дети.

«К сожалению, с годами накапливается количество проблем [с репродуктивным здоровьем], и это может быть связано не только с тем, что зимой включают обогрев сидений, либо очень любят ходить в баню, хотя это одни из факторов риска, но и, например, с употреблением зажаренной пищи. Все, что продается в ресторанах быстрого питания, — это все очень-очень вредно с точки зрения репродуктивного здоровья», — сказала депутат.

Она отметила, что "практически у каждой второй супружеской пары, которой не удается забеременеть, эта проблема имеет именно мужской фактор".