Названа диета, повышающая риск развития рака

Американские ученые установили связь между одной из широко распространенных диет и повышенным риском развития раковых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of the National Cancer Institute.

Специалисты проанализировали данные большого количества наблюдений за питанием и состоянием здоровья у взрослых людей. Как показали результаты, участники, регулярно придерживавшиеся определенной диеты с высокой долей переработанных продуктов и низким содержанием овощей и фруктов, демонстрировали более высокий риск возникновения злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто питался более разнообразно.

Ученые отмечают, что ключевую роль играет не отдельный продукт, а совокупность пищевых привычек. В частности, в группе с повышенным риском чаще наблюдалось чрезмерное потребление красного и обработанного мяса, сладких напитков и продуктов с большим количеством добавок и консервантов. При этом были отмечены недостатки в рационе по части клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

Авторы исследования подчеркивают, что сбалансированное питание, включающее достаточное количество овощей, фруктов, цельных злаков и нежирного белка, может снизить вероятность развития ряда онкологических заболеваний. Они также призывают учитывать общий образ жизни — активность, отказ от курения и нормализацию массы тела — как дополнительные факторы, влияющие на здоровье. Ученые подчеркивают, что любые рекомендации по питанию должны быть индивидуальными и учитывать состояние здоровья каждого человека.

Ранее врачи-диетологи рассказали, как мягко восстановить организм после праздничных застолий. Резкие диеты и ограничения после длительных праздников могут отрицательно сказаться на здоровье. Организм привыкает к повышенному потреблению калорий, и резкое снижение энергетической нагрузки воспринимается как стресс. Это чревато замедлением метаболизма, эмоциональным напряжением и пищевыми срывами.

Диетолог советует постепенно возвращаться к привычному рациону, добавлять в меню здоровые блюда, пить больше чистой воды и избегать строгих запретов. Постепенный подход помогает поддерживать энергию и свести негативный эффект к минимуму. Кроме правильного питания, важны умеренные физические нагрузки — пешие прогулки или легкая гимнастика. Это помогает быстрее восстановить хорошее самочувствие и вернуться к повседневной активности.