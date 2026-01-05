Эндокринолог оценил голодание после новогодних праздников

После праздничных дней большинство людей замечают небольшую прибавку в весе и стремятся как можно скорее от нее избавиться. В таких ситуациях люди нередко выбирают самый радикальный путь — полный отказ от еды. Однако подобная стратегия может нанести серьезный вред организму, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

© Freepik

Как пояснила специалист, голодание является мощным стрессовым фактором для организма. В первые дни тело расходует запасы гликогена, накопленные в печени и мышцах. Вместе с ним уходит и связанная вода, из-за чего создается ощущение стремительного снижения веса. Однако этот эффект носит временный характер, и уже через несколько дней организм перестраивается на режим жесткой экономии энергии.

«В такой ситуации в первую очередь замедляется обмен веществ. Голод воспринимается организмом как сигнал о неблагоприятных условиях, поэтому он старается сократить энергозатраты. Поскольку метаболизм напрямую связан с расходом энергии, его снижение существенно усложняет дальнейшее похудение», — рассказала Хайкина.

Еще одно последствие голодовки — потеря мышечной ткани. В условиях дефицита калорий организм начинает использовать все доступные источники энергии, и мышцы становятся одной из первых «жертв», тогда как жировые запасы сохраняются.

«В итоге формируется так называемый эффект йо-йо. Даже если человек не возвращается к прежнему режиму питания, тело будет продолжать стремиться восполнить утраченные ресурсы, и вес снова будет расти. Кроме того, резкое ограничение калорий может привести к гормональным нарушениям: у женщин — к сбоям менструального цикла, у мужчин — к снижению уровня тестостерона. Также повышается риск проблем с пищеварительной системой, включая гастрит и обострение хронических заболеваний желудка», — предупредила врач.

Специалист подчеркнула, что желание привести себя в форму после праздников вполне понятно, однако путь к этому должен быть безопасным и разумным. Голодание после новогодних застолий не решает проблему лишнего веса, а лишь создает новые риски для здоровья.