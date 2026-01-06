Перечислены самые опасные после поста блюда

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Рогожкина рассказала, какие блюда наиболее опасны после поста. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Сразу после окончания поста не стоит есть майонезные салаты и другие тяжелые закуски. Также навредить здоровью могут большие порции очень жирной пищи, например жареное мясо, шашлык, колбаса, сало. Если к этому добавляется алкоголь, нагрузка на желчный пузырь и поджелудочную становится максимальной», — предупредила Рогожкина.

Врач объяснила, что во время поста обычно меняется качество рациона. Как правило, в меню становится меньше продуктов животного происхождения и увеличивается количество растительной пищи. Из-за этого, по словам специалистки, желчный пузырь и поджелудочная железа получают более щадящую нагрузку. Когда же человек резко возвращается к очень жирной и жареной пище, могут обостриться хронические заболевания ЖКТ.

Рогожкина уточнила, что слишком плотный и калорийный прием пищи после достаточно жестких ограничений может привести к тошноте, рвоте и сильной боли в верхней части живота. Особенно опасен резкий выход из поста для людей с желчнокаменной болезнью, хроническим панкреатитом и гастритом. Чтобы избежать подобных последствий, врач посоветовала возвращаться к тяжелым для пищеварения блюдам постепенно.

Ранее гастроэнтеролог Али Альмасри предупредил, что салат оливье может быть особо опасен для некоторых людей, поэтому стоит изменить его рецепт. Так, он рекомендовал заменить колбасу отварной индейкой, а майонез — греческим йогуртом.