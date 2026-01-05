Доктор ответил, кто сможет стать супердолгожителем

До 120 лет: российский учёный раскрыла, кто сможет стать супердолгожителем
Потенциал человеческого организма позволяет жить до 120-125 лет. О ключевых условиях долголетия и прорывных технологиях, меняющих представления о старении, рассказала руководитель образовательной программы «Биохакинг» Сеченовского Университета Светлана Рыкова.
По словам эксперта, возможность жить не только до 100, но и до 120 лет становится всё более реальной.
«Важную роль играет здоровый образ жизни, условия жизни, в том числе доступ к качественной медицине. Многое зависит и от уникальных биологических и генетических факторов», — отмечает Рыкова.
Среди наиболее перспективных направлений в борьбе со старением эксперт выделила технологии редактирования генов (CRISPR/Cas9), позволяющие лечить наследственные заболевания на ранних стадиях, мРНК-технологии для разработки вакцин и препаратов против инфекционных и онкологических заболеваний, а также стратегии превентивной медицины, включающие персонализированный подход к профилактике возрастных заболеваний.
Особое внимание специалист уделила концепции биологического возраста.
«Превышение биологического возраста по сравнению с хронологическим более чем на 5 лет свидетельствует об ускорении процессов старения», — предупреждает Рыкова.
Эксперт перечислила ключевые управляемые факторы, которые помогут сохранить молодость организма:
- отказ от курения и злоупотребления алкоголем;
- контроль веса и борьба с абдоминальным ожирением;
- сбалансированное питание с ограничением насыщенных жиров;
- регулярная физическая активность;
- управление стрессом;
- контроль за развитием сахарного диабета.
«На первом месте по смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания, на втором — злокачественные новообразования. А эти заболевания — следствие в том числе пренебрежения заботой о своём здоровье», — подчёркивает специалист.
По словам Рыковой, скорость старения можно замедлить только комплексным подходом, сочетающим современные медицинские технологии с осознанным отношением к образу жизни.