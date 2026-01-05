Как правильно разгрузить организм после праздников

5 января отмечается Международный разгрузочный день, призванный напомнить о здоровом образе жизни. В России он приходится на новогодние каникулы, известные своими застольями. Если в праздники вы переедали, то сейчас самое время разгрузиться, однако делать это нужно плавно, без стресса для организма, рассказал "Российской газете" главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По словам специалиста, как правило, за праздничным столом человек съедает в два раза больше, чем обычно, и в три раза больше, чем ему на самом деле нужно.

«Если вы усердно поглощали вкусности всю неделю, а потом встали на весы и охнули, то нельзя резко ограничивать себя в еде. Смена стиля питания должна происходить комфортно, плавно — без стресса для организма», — рекомендует Сергей Токарев.

Первое и главное правило разгрузки: ни в коем случае не голодать.

«Ведь чем более жесткие ограничения вы себе задаете, тем больше искушение наесться. Рано или поздно вы потеряете контроль и наедитесь вдоволь. И - начинай все сначала», — объясняет эксперт.

Специалист советует есть меньше жирных и рафинированных продуктов, но не исключать из рациона белки, необходимые для поддержания иммунитета.

«Ешьте рыбу, нежирное мясо, курицу, индейку, оленину. Лучше, если в один прием пищи вы выберете или мясной, или рыбный стол», — продолжает собеседник.

Также врач рекомендует принимать пищу небольшими порциями:

«Чем больше тарелка — тем больше порция. Берите посуду поменьше».

Быстрому перевариванию пищи поможет клетчатка, поэтому добавляйте в рацион больше овощей и зелени.

Между приемами пищи важно соблюдать интервалы; лучше садиться за стол три раза в день, а в промежутках добавить два-три полезных перекуса.

«Если вдруг захотелось подкрепиться — выпейте стакан воды. Не сока, компота или газировки, а именно воды. Обычному человеку нужно до 1,5 литра в день. Вода улучшит обменные процессы и пищеварение», — отмечает Сергей Токарев.

А вот от алкоголя, даже коктейлей и пива, лучше отказаться.

«То, что принято называть похмельем, на самом деле — последствия алкогольной интоксикации», — напоминает собеседник.

К правильному режиму питания стоит добавить прогулки и легкие тренировки. Большое значение имеет и полноценный сон. Все это поможет войти в обычный ритм жизни к первому рабочему понедельнику.