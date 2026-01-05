Нутрициолог назвал полезную альтернативу черному чаю

Безопасной нормой черного чая в день считается 2–4 чашки (400–800 мл), при этом особую осторожность при употреблении напитка стоит соблюдать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дефицитом железа, повышенной чувствительностью к кофеину, тревожными расстройствами и нарушениями сна.

© Freepik

«Во второй половине дня крепость чая желательно снижать или сокращать количество чашек. В качестве альтернативы для ежедневного употребления хорошо подходит иван-чай. Он не содержит кофеина, не перегружает нервную систему, не мешает сну и не ухудшает усвоение железа. Иван-чай можно пить до 3–5 чашек в день, ориентируясь на индивидуальную переносимость», — сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог, автор проекта «Формула здоровья» Юлия Орлова.

Черный чай с натуральными добавками (ягодами, цедрой, специями, цветами) по воздействию близок к обычному черному чаю и безопасен при умеренном употреблении 2–3 чашки в день.

«Чаи же с синтетическими ароматизаторами не "токсичны", но при частом употреблении могут вызывать раздражение слизистой желудка, головные боли и аллергические реакции, особенно у людей с чувствительным ЖКТ. К тому же яркий и резкий аромат часто маскирует низкое качество чайного сырья», — отметила она.

Ранее сообщалось, что слишком крепкий чай может раздражать слизистую желудка, усиливать изжогу и окрашивать зубную эмаль, делая ее желтоватой.