Какие витамины и микроэлементы помогут защитить организм от простуды

К иммуноукрепляющим витаминам и микроэлементам относятся витамин С, а также цинк и селен. Кроме того, в рационе должны содержаться фитонциды — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, вирусов и грибков.

© Российская Газета

Витамин С содержится не только в цитрусовых.

«Шиповник — абсолютный чемпион по содержанию витамина С, его там в десять раз больше, чем в апельсине, — 650 мг в 100 граммах ягоды. Поэтому отвар шиповника вполне может компенсировать суточную потребность организма в этом витамине. В такой полезный напиток можно добавить сушеные или замороженные ягоды черной смородины — она тоже превосходит цитрусовые по содержанию витамина С», — пояснила "Российской газете" нутрициолог, эксперт компании EGENY Марина Ляшенко.

Кроме того, в рацион можно добавить шпинат, петрушку и болгарский перец.

«Не стоит забывать о квашеной капусте — в ней также много витамина С и она очень полезна для микробиты нашего кишечника», — добавила эксперт.

А вот фитонцидами богаты чеснок и лук. Но усиленно их употреблять по понятным причинам не получится. Богата фитонцидами и клюква. Добавление любых замороженных ягод в рацион питания поддержит здоровье в зимний период. Шоковая заморозка позволяет сохранить практически все богатство витаминов во фруктах, ягодах и овощах.

«Селен и цинк — микроэлементы, про дефицит которых говорят редко. А между тем цинк поддерживает работу иммунной системы и способствует сокращению продолжительности острых респираторных инфекций, а селен регулирует производство иммуноглобулина. Суточная норма цинка для взрослых составляет 11 мг/день для мужчин и 8 мг/день для женщин. Ее можно получить из морепродуктов и рыбы (из доступных сортов это сельдь, сардина, ставрида), из зелени (петрушка и укроп), из какао-порошка и темного шоколада, тыквенных семечек», — рассказала Марина Ляшенко.

Что касается селена, то его источником является бразильский орех. Кроме того, он источник калия, кальция и целого спектра витаминов. Также много селена в яйцах, цельнозерновых продуктах.

В то же время заместитель председателя Комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении Московского отделения "Опоры России" Эльмира Кутуева отметила, что бесконтрольный прием микроэлементов так же опасен, как и их дефицит.

Так, например, переизбыток железа может привести к развитию сердечной недостаточности и нарушениям в работе печени, селена — к развитию селеноза, при котором страдают многие органы, а повышенное содержание цинка приводит к анемии и нарушению иммунной системы.

Поэтому, прежде чем приступить к приему пищевых добавок или резкому изменению ежедневного рациона, следует пройти комплексное обследование и принимать решения только совместно с врачом.

Уровень селена выясняется сдачей анализа на селен в крови, уровень железа — биохимическим анализом (гемоглобин и ферритин), уровень цинка определяется уровнем цинка в сыворотке или крови.