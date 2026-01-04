Терапевт перечислила обязательные действия перед зимней прогулкой

Правильная подготовка к зимней прогулке может уберечь от переохлаждения, простуд и проблем с дыханием. Мерами предосторожности перед выходом на улицу в морозную погоду в беседе с «Чемпионатом» поделилась врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Специалист дала восемь ключевых рекомендаций для сохранения здоровья в холодный сезон:

  1. Не выходить на мороз сразу после еды. Следует подождать 30–40 минут, чтобы не нарушать процесс пищеварения.
  2. Очистить нос перед прогулкой. При насморке необходимо промыть носовые ходы солевым раствором, чтобы облегчить дыхание и улучшить защиту.
  3. Обязательно носить шапку и шарф. Через голову может теряться до 30% тепла, поэтому её защита критически важна.
  4. Дышать через нос. Это позволяет холодному воздуху прогреться, прежде чем он попадёт в лёгкие.
  5. Контролировать потоотделение. Если стало жарко, следует расстегнуть куртку, но не снимать её полностью, чтобы избежать резкого переохлаждения.
  6. Пить достаточное количество воды. В холоде чувство жажды притупляется, но обезвоживание делает слизь более вязкой и снижает местный иммунитет.
  7. Избегать контакта с больными. Даже на открытом воздухе стоит держаться на расстоянии 1–2 метра от кашляющих людей.
  8. Следить за погодой. При сильном ветре (более 10 м/с) и температуре ниже –25 °C время прогулки лучше сократить или перенести её.