Терапевт перечислила обязательные действия перед зимней прогулкой
Правильная подготовка к зимней прогулке может уберечь от переохлаждения, простуд и проблем с дыханием. Мерами предосторожности перед выходом на улицу в морозную погоду в беседе с «Чемпионатом» поделилась врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
Специалист дала восемь ключевых рекомендаций для сохранения здоровья в холодный сезон:
- Не выходить на мороз сразу после еды. Следует подождать 30–40 минут, чтобы не нарушать процесс пищеварения.
- Очистить нос перед прогулкой. При насморке необходимо промыть носовые ходы солевым раствором, чтобы облегчить дыхание и улучшить защиту.
- Обязательно носить шапку и шарф. Через голову может теряться до 30% тепла, поэтому её защита критически важна.
- Дышать через нос. Это позволяет холодному воздуху прогреться, прежде чем он попадёт в лёгкие.
- Контролировать потоотделение. Если стало жарко, следует расстегнуть куртку, но не снимать её полностью, чтобы избежать резкого переохлаждения.
- Пить достаточное количество воды. В холоде чувство жажды притупляется, но обезвоживание делает слизь более вязкой и снижает местный иммунитет.
- Избегать контакта с больными. Даже на открытом воздухе стоит держаться на расстоянии 1–2 метра от кашляющих людей.
- Следить за погодой. При сильном ветре (более 10 м/с) и температуре ниже –25 °C время прогулки лучше сократить или перенести её.