Терапевт перечислила обязательные действия перед зимней прогулкой

Правильная подготовка к зимней прогулке может уберечь от переохлаждения, простуд и проблем с дыханием. Мерами предосторожности перед выходом на улицу в морозную погоду в беседе с «Чемпионатом» поделилась врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Специалист дала восемь ключевых рекомендаций для сохранения здоровья в холодный сезон: