Нутрициолог предупредила об опасности хранения еды в чугунной посуде

Приготовленную пищу не стоит хранить в чугунной посуде, так как это может испортить как вкус блюда, так и саму посуду. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала нутрициолог Ольга Титова.

Специалист назвала три ключевые причины, по которым чугун не подходит для хранения:

риск ржавчины: кислоты из пищи при длительном контакте вступают в реакцию с не защищённым эмалью чугуном, что приводит к коррозии;

порча защитного слоя: даже некислые продукты содержат влагу и соль, которые при хранении разъедают естественный или нанесённый слой на поверхности посуды;

изменение вкуса и вида еды: ионы железа активно переходят в пищу, придавая ей характерный металлический привкус. Многие продукты, контактируя с железом, темнеют, теряя аппетитный вид.

При этом эксперт отметила, что чугунная посуда отлично подходит для самого процесса готовки, особенно на газовых плитах. Однако после приготовления остатки пищи следует переложить в стеклянную или керамическую тару.

Особую осторожность в использовании чугуна, по словам Титовой, следует проявлять людям с генетическим заболеванием гемохроматоз, которое приводит к избыточному накоплению железа в организме. Им стоит полностью отказаться от такой посуды.