Эксперт рассказал, помогают ли народные средства при бессоннице

Они имеют ограниченную доказательную базу, но некоторые травы показали эффективность в клинических испытаниях. Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату» о том, помогают ли народные средства бороться с бессонницей. Ромашка (апигенин), пассифлора, валериана (экстракт корней, 400–600 мг) и лаванда (эфирное масло, ингаляция) демонстрируют умеренное седативное действие, улучшая время засыпания и качество сна.

«Важно избегать комбинации с алкогольными напитками или седативными препаратами. Эффективность настоев выше при регулярном, а не эпизодическом применении в течение 2–4 недель», — уточнил эксперт.

Обращение к специалисту необходимо при наличии бессонницы более 3 раз в неделю в течение 3 месяцев, особенно если она сопровождается дневной сонливостью, снижением когнитивных функций, депрессией или апноэ. Незамедлительно — при появлении суицидальных мыслей, пароксизмов тревоги, потери сознания, сильной дневной гиперсомнии или нарушений дыхания во сне.