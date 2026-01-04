Не только вода: гастроэнтеролог назвал самые полезные напитки для здоровья

Правильно подобранные напитки играют ключевую роль для здоровья пищеварительной системы и организма в целом. О том, какие жидкости стоит включить в ежедневный рацион, в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Специалист подчёркивает, что оптимальной и физиологически нейтральной основой является чистая питьевая вода. Она не нагружает печень и поджелудочную железу, способствует нормальной работе кишечника и выведению токсинов.

Помимо воды, эксперт рекомендует обратить внимание на несколько категорий напитков. Полезной альтернативой может стать негазированная минеральная вода с низким содержанием солей. Зелёный чай без сахара ценен за счёт содержания полифенолов, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.

«Кисломолочные напитки, такие как кефир и натуральный йогурт без добавок, — это источник пробиотиков, поддерживающих баланс микрофлоры кишечника», — добавил Неронов.

При отсутствии противопоказаний благотворно влияют на пищеварение и отвары из трав, например, ромашки, мяты или шиповника. Главный критерий выбора любых напитков, по словам гастроэнтеролога, — отсутствие в них добавленного сахара, ароматизаторов и консервантов.