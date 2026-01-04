Терапевт назвала оптимальную продолжительность зимней прогулки

Иногда её длительность лучше сократить до минимума. Как сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в разговоре с «Чемпионатом», для укрепления иммунитета зимой достаточно проводить на свежем воздухе от 30 до 60 минут в день.

© Чемпионат.com

Специалист пояснила, что даже короткая прогулка длительностью 20–30 минут полезна для стимуляции иммунной активности и улучшения психоэмоционального состояния. Однако «золотой зоной» для большинства взрослых является промежуток от 30 до 45 минут. Такая прогулка обеспечивает достаточную дозу дневного света, свежего воздуха и лёгкой физической нагрузки.

Более длительные прогулки, до 60 минут, врач считает целесообразными при хорошем самочувствии и отсутствии неблагоприятных погодных условий. При этом эксперт предупредила, что в экстремальный холод, при температуре –25 °C и ниже с ветром, не стоит находиться на улице без перерыва более 20–30 минут. Качество важнее количества, подчёркивает Бурнацкая.