Врач предупредил любителей гулять без шапки зимой

Прогулка без шапки зимой может стать причиной головных болей и отита. Об этом Иван Зарубин.

По словам специалиста, прогулка без головного убора может привести к спазму сосудов головы и шеи, что у чувствительных людей провоцирует головные боли, головокружение или повышение давления.

Кроме того, недостаточная защита ушных раковин и их переохлаждение повышает риск развития наружного или среднего отита, предупредил Зарубин. При этом следует помнить, что сам по себе холод не вызывает простудных заболеваний, но снижает иммунный ответ и создает более благоприятные условия для вирусов, резюмировал врач.

