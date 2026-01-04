Россиянам назвали лучшие методы борьбы с похмельем

Похмелье — это комплексное отравление организма продуктами распада алкоголя, сопровождающееся целым рядом нарушений: обезвоживанием, сбоем электролитного баланса, нагрузкой на печень и нервную систему, сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии психотерапии Башкирского ГМУ, научный сотрудник отделения лечения больных алкоголизмом «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России Эльвина Ахметова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала лучшие методы для устранения этого состояния.

По словам врача, бороться нужно не с симптомами, а с самой причиной похмелья — интоксикацией. В первую очередь для этого необходимо заложить фундамент до употребления алкоголя, а именно плотно поесть за пару часов до мероприятия, рассказала нарколог. Особенно помогают углеводы и жиры, отметила она. Кроме того, за 30 минут до первого бокала можно принять препарат на основе метадоксина, который усилит естественные ферментные системы организма для переработки спиртного, посоветовала медик.

Во время застолья Ахметова рекомендовала не смешивать разные напитки и выпивать стакан чистой воды после каждой рюмки или бокала. Это снизит концентрацию алкоголя и предотвратит сильное обезвоживание — главную причину утренней головной боли, указала специалист.

Если алкоголя было выпито много, после застолья можно принять вторую таблетку препарата на основе метадоксина — это ускорит расщепление и выведение уже образовавшихся «токсинов», поделилась психиатр.

С утра собеседница «Ленты.ру» призвала пить много жидкости небольшими порциями. Это может быть минеральная вода без газа, регидрон, огуречный рассол. Также чтобы восстановить силы можно съесть легкий куриный бульон, богатые калием бананы, ферментированные продукты, например, квашеную капусту, перечислила врач.

«Не нужно «лечить подобное подобным» (опохмелиться). Новая порция алкоголя лишь временно облегчит симптомы, но за счет дополнительного токсического удара по печени и нервной системе, интоксикация будет только продолжаться и продлеваться», — Эльвина Ахметова, психиатр-нарколог.

Нарколог также посоветовала не нагружать организм тяжелой пищей и кофе. Жирная еда добавит нагрузку на печень и поджелудочную железу, а кофеин усилит обезвоживание и нагрузку на сердце, уточнила она.

«Не стоит принимать парацетамол от головной боли. В сочетании с продуктами распада алкоголя он становится гепатотоксичным (вызывает повреждения печени). Если нужен анальгетик, выбирайте ибупрофен. Не нужно добавлять лишнюю нагрузку. Сауна, спортзал, контрастный душ — это огромный стресс для сердечно-сосудистой системы, которая и так работает на пределе», — заключила специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Василиса Непомнящих рассказывала, что употребление сливочного масла натощак, чтобы избежать похмелья, на самом деле не помогает защититься от последствий употребления алкоголя.