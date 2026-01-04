Названа безопасная для здоровья суточная порция мандаринов

Мандарины обладают полезными свойствами, но при переедании могут вызвать негативные эффекты, рассказала врач-аллерголог-иммунолог Поликлиника.ру Алина Романова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала безопасную для здоровья суточную порцию фруктов.

Несмотря на то, что мандарины не являются чемпионами по содержанию витамина С, его количества даже при умеренном потреблении хватает для защиты организма в холодный сезон, рассказала специалист. Он активизирует иммунные клетки и помогает организму с вирусами и инфекциями, уточнила врач. Витамин А совместно с витамином С предотвращает старение кожи, стимулирует выработку коллагена, добавила Романова.

«Также в мандаринах есть небольшое количество витаминов группы В, которые улучшают состояние нервной системы и уменьшают уровень стресса. Кроме того, этот цитрус содержит клетчатку, благодаря чему другие питательные вещества усваиваются лучше», — Алина Романова, аллерголог-иммунолог.

Однако при переедании мандаринов высокое содержание органических кислот может спровоцировать обострение гастрита, изжогу, а большое количество клетчатки — вызвать расстройство пищеварения, вздутие и диарею, предупредила аллерголог.

Из-за высокого содержания сахаров в фрукте она рекомендовала ограничить чрезмерное употребление людям с сахарным диабетом и тем, кто следит за весом.

«Что касается кожных высыпаний, то в большинстве случаев это "псевдоаллергическая" реакция. Мандарины относятся к продуктам-либераторам гистамина. Они могут запускать активацию этого вещества в организме, и если съесть такие продукты в большом количестве, то могут возникнуть высыпания, покраснения кожи, зуд — симптомы, которые легко спутать с аллергией. Особенность этих реакций — дозозависимый эффект. При употреблении небольшого количества продукта реакции не будет, а при превышении индивидуальной пороговой дозы — симптомы проявятся. Для каждого человека такая доза индивидуальна. В среднем — 3-4 мандарина в день вреда организму не нанесут», — поделилась врач.

Ранее врач-диетолог Олег Кривченков предостерег людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта от употребления мандаринов. По его словам, при гастрите этот вид цитрусовых нельзя есть в больших количествах. У больных язвой мандарины могут вызывать боли в животе, предупредил он.