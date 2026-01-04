В чем польза груши для здоровья

Груша — фрукт с характером: на вид простая, но таит внутри целую историю. Например, в Средневековой Европе ее считали символом любви, а в Японии — плодом гармонии между мужем и женой. Сергей Малоземов предлагает простой, но невероятно вкусный рецепт с использованием этого фрукта.

Груша содержит меньше сахара, чем яблоки. Вещества, которые в ней содержатся, не вызывают скачков сахара. Также она полна клетчаткой и эфирными маслами, которые оказывают противовоспалительный эффект.

Возьмите пару груш, разрежьте пополам и удалите сердцевину. В углубление положите измельченные грецкие орехи, примерно две столовые ложки, добавьте ложку меда и посыпьте корицей. Запекайте в духовке при 180°C 20 минут или 7 минут в микроволновке, подавайте с ложкой йогурта или творожного крема.