Секрет долголетия: от каких продуктов в рационе отказалась 100-летняя японка

Иногда заходишь в супермаркет и не знаешь, что взять — глаза разбегаются от ярких упаковок. Кажется, вот взял это — и жизнь сразу станет вкусной и яркой. Автор канала «Просто о жизни и воспитании» рассказывает, от чего в рационе отказалась 100-летняя японка Мичико Томиока. Она живет между двумя мирами: традиционной японской кухней, где все продумано, и западным изобилием готовой еды. И ее тело быстро дало понять, что для него благополучнее.

Обработанное мясо — сосиски, бекон, колбасы. Суть не в мясе, а в том, что с ним делают: сахар, соль, усилители вкуса. После употребления таких продуктов у Томиоки появлялись проблемы с кожей и сном. Она питает себя энергией из тофу, темпе и фасоли.

Сладкий завтрак из коробки. Кукурузные хлопья содержат больше сахара, чем в десерте. Такой завтрак подарит энергию утру, но утомит к вечеру. Томиока же начинала день с традиционного японского завтрака или, к примеру, с натто — ферментированных соевых бобов.

Газировка и «диетические» напитки. Они дают чувство, что вы не хотите пить, но напрасно наполняют организм сахаром или искусственным сахарозаменителем, чем обманывают его. Отказ от всего этого помог Томиоке избавиться от мигрени. Теперь она пьет чай с лимоном, зеленый чай, морсы.

Жирные сыры. Сочные, но часто тяжелые из-за избыточного содержания жира и соли, они могут вызывать тоску и лень. Взамен, например, она использует кинако — пасту из жареных соевых бобов с ореховым вкусом.

Сладкие продукты промышленного производства. Батончики и карамель — враги, ведущие к хронической усталости. Они делают вкус настоящей пищи менее ярким. Томиока заменила их горьким шоколадом и фруктовыми муссами.

