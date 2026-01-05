Сомнолог предупредил об опасности желания отоспаться впрок

На новогодних праздниках надо избегать резкого изменения продолжительности сна, заявил сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Дудецкий. О том, что такой подход имеет множество серьезных недостатков, он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предостерег от желания отоспаться впрок на новогодних праздниках, поскольку компенсировать накопленный дефицит сна за пару недель невозможно.

«Если недосып хронический, то восстановление потребует намного больше времени. Зато попытки отоспаться на праздниках запросто могут закончиться нарушением циркадных ритмов, особенно если увеличить продолжительность сна более чем на три-четыре часа. Например, вставать не в привычные семь утра, а в полдень или первом часу», — объяснил он.

Дудецкий подчеркнул: столь резкий сдвиг в режиме равносилен радикальной смене часовых поясов, которая всегда требует адаптации. При этом возвращаться к привычному распорядку после окончания праздников будет крайне сложно. Как отметил сомнолог, организм едва успеет завершить одну перестройку, как ему придется «переучиваться» обратно. Это весьма серьезный стресс, который может привести к нарушениям со стороны нервной системы и проблемам с иммунитетом.

Для качественного отдыха в период праздников, по словам Дудецкого, достаточно продлить время сна на один-два часа. Ложиться спать при этом лучше в привычное время. Облегчить засыпание помогут отказ от сна днем и сбалансированное питание. Также врач рекомендовал не пользоваться гаджетами хотя бы за 1,5-2 часа до отхода ко сну. Освободившееся время лучше потратить на прогулку перед сном, что также поможет легче уснуть и улучшит качество сна.

Ранее терапевт Хана Патель предупредила об опасности одной бессонной ночи. По ее словам, на следующий день человек столкнется с усиленным чувством голода.