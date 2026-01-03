Какой сорт красной рыбы замедляет старение

Это настоящий источник молодости. Ярко-красная рыба нерка может стать природным союзником в борьбе со старением. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, уникальная польза нерки обусловлена высоким содержанием астаксантина — мощного природного антиоксиданта, который и придаёт мясу этой рыбы насыщенный цвет. Это вещество защищает клетки от окислительного стресса, замедляет процессы старения и может снижать риск развития хронических заболеваний.

Астаксантин в сочетании с омега-3 жирными кислотами важен для профилактики воспалительных процессов. Кроме того, он способствует улучшению эластичности кожи и обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения, пояснила Сухорукова.

Также нерка является богатым источником витамина B12 и селена.