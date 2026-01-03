Нужен ли детокс после новогодних праздников

После обильных застолий с оливье, мандаринами и напитками часто возникает желание "очистить" организм с помощью детокс-диет. Однако наука не подтверждает их эффективность. Об этом пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Он пояснила, почему детокс не работает. Во-первых, печень и почки ежедневно выполняют естественную детокс-функцию. Во-вторых, чувство легкости после таких диет чаще связано с дефицитом калорий и обезвоживанием. В-третьих, жесткие ограничения могут ухудшить самочувствие и привести к срывам в будущем.

Например, популярные соковые детоксы содержат слишком мало клетчатки и слишком много быстрых углеводов, что не может заменить полноценное питание, пишет врач.

Что действительно поможет восстановиться, так это сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и сложных углеводов, достаточное потребление воды, качественный сон, регулярная физическая активность.

Ключевой принцип - как можно быстрее вернуться к привычному режиму питания и дня, а не искать "волшебные" методы очищения.