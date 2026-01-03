До трех килограммов за месяц: можно ли похудеть с помощью иглоукалывания

Иглоукалывание (акупунктура) набирает популярность как один из способов снижения веса. Этот древнекитайский метод лечения привлекает многих альтернативностью традиционной медицине и возможностью достижения быстрого результата. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, дерматолога, невролога, рефлексотерапевта, аккредитованного хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, действительно ли иглоукалывание помогает сбросить лишние килограммы и насколько это безопасно.

Как иглоукалывание воздействует на организм

Как рассказала эксперт, иглоукалывание для снижения веса прекрасно зарекомендовало себя не только в Китае, но и в России. Специалист объяснила, что акупунктура влияет на биохимические и физиологические механизмы в организме с помощью стимуляции точек на ушной раковине и теле.

Возникает стойкий рефлекс по нейроэндокринной оси. Стимуляция акупунктурных точек может активировать афферентные волокна нейронов, что в ответ вызывает высвобождение нейропептидов, таких как эндорфины, энкефалины, вазоактивный кишечный пептид, и изменение тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы, — пояснила Мухина.

Также иглоукалывание влияет на центральные механизмы аппетита через гипоталамическую регуляцию нейромедиаторов и воздействует на гормон — регулятор аппетита лептин и инсулинорезистентность, подчеркнула диетолог.

После курсов акупунктуры повышается уровень лептина, а уровень кортизола снижается. Это активирует энергетический обмен и усиливает липолиз, — сообщила собеседница «ВМ».

Помимо этого, иглоукалывание:

уменьшает стресс;

нормализует сон;

уменьшает переедание.

Акупунктура оказывает большое влияние на желудочно-кишечный тракт через автономную нервную систему и ее связь с акупунктурными точками меридиана желудка, тонкой и толстой кишки. Активируется моторика ЖКТ и секреция гормонов, что также влияет на чувство насыщения и распределение питательных веществ, — объяснила Мухина.

Эффективность при похудении

Врач заявила, что если пациент на обычной гипокалорийной редуцированной диете сбрасывает до 500 граммов в неделю, то с помощью иглоукалывания снижение веса происходит в два-три раза быстрее:

В рамках комплексной программы некоторые пациенты теряют до трех килограммов за месяц. Величина потери веса зависит от множества факторов: начальная масса тела, возраст, пол, генетика, образ жизни, сопутствующие медицинские состояния, например, инсулинорезистентность, гипотиреоз, соблюдение рекомендаций по питанию и физическим нагрузкам.

Однако, чтобы эффект не был временным, важно поддерживать его не только иглоукалыванием , но и изменением всего образа жизни, предупредила специалист.

Кому нельзя делать иглоукалывание для похудения

Специалист отметила, что процедуру должен выполнять квалифицированный специалист (акупунктурист или медицинский работник с соответствующей подготовкой) в стерильных условиях. Обязательно использование одноразовых игл и соблюдение асептики и антисептики.

К категориям пациентов, которым следует быть осторожными с иглоукалыванием, относятся:

беременные женщины;

люди с эпилепсией;

люди с острыми инфекциями или кожными поражениями в зоне акупунктуры из-за высокого риска дальнейшего воспаления;

люди с онкологическими заболеваниями (но паллиативным пациентам в тяжелых стадиях иглоукалывание разрешено).

Как правильно проводят иглоукалывание для похудения

Консультация врача или сертифицированного специалиста для оценки медицинского состояния человека, применения текущих лекарственных препаратов и наличия противопоказаний.

Оценка образа жизни: рацион, физическая активность, режим сна, стресс.

Диагностика и лабораторные базовые анализы крови, чтобы оценить липидный профиль, уровень глюкозы и инсулина, гормоны щитовидной железы.

Стандартный сеанс обычно длится 40–60 минут и проводится раз в одну–две недели.

Количество точек может варьироваться от шести до 50 и более за курс, в зависимости от индивидуального плана.

В эстетической медицине регулярно появляются новые методы, особенно популярными становятся те, к которым применимы пометки «натуральность» и «безопасность». Одним из таких является процедура PRF. Подробнее о том, как она работает и насколько эффективна, рассказала «ВМ» дерматолог, косметолог Александра Пашкова.