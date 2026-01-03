Назван идеальный температурный диапазон для зимних прогулок

С наступлением морозов многие задумываются о том, при какой температуре гулять безопасно и полезно. На этот вопрос в беседе с «Чемпионатом» ответила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Специалист пояснила, что для прогулок существует оптимальный температурный диапазон — от –5 °C до –15 °C. Однако когда столбик термометра опускается ниже –20 °C, время пребывания на улице лучше ограничить 20–30 минутами. Врач также предупредила, что сильный ветер может сделать даже относительно тёплую погоду (около +10–15 °C) опасной из-за низкой ощущаемой температуры, и в таких условиях прогулку стоит сократить.

«Главное правило — найти баланс. Нельзя переохлаждаться, но и не стоит «запаривать» себя многослойной одеждой», — отметила Бурнацкая.

Что касается одежды, врач рекомендует отказаться от тяжёлых ватных пальто и объёмных свитеров в пользу современного подхода — многослойности по принципу «трёх слоёв»:

базовый слой: термобельё, которое отводит влагу (синтетика или шерсть, но не хлопок); теплоизолирующий слой: флис или шерстяной свитер, удерживающий тепло; внешний слой: непродуваемая и непромокаемая куртка.

Особое внимание, по словам терапевта, следует уделять защите головы, шеи, кистей рук и стоп, так как эти зоны наиболее уязвимы в холода.